De férias, Grazi Massafera esbanja beleza em cenários paradisíacos: 'Linda'

A atriz Grazi Massafera chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao Jalapão

Grazi Massafera chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao Jalapão, no Tocantins.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza e seu corpo escultural ao posar em meio ao cenário paradisíaco. Grazi também postou uma foto na natureza com a filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond.

"Sortilégios. Uma nova paixão por aqui", escreveu Massafera na legenda da publicação ao dividir as belas imagens. Os internautas reagiram nos comentários. "Que linda", disse uma seguidora. "Que vibe maravilhosa!! E sempre deslumbrante", falou outra. "Minha Nossa Senhora, não estava preparada", confessou uma fã.

Recentemente, Grazi surpreendeu seus seguidores ao exibir os músculos definidos após um treino na academia. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou o resultado de sua malhação intensa, e revelou que está com foco total no fortalecimento das pernas, que apareceram super torneadas no registro. "Li um artigo sobre fortalecer as pernas principalmente depois dos 40. Perna forte, mente forte. Tô levando bem a sério! Risos", disse a atriz.

Grazi Massafera entra no clima de Natal e mostra árvore luxuosa

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores. No último dia 12, a atriz mostrou que já está super no clima das festas de final de ano.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou uma foto em que aparece ao lado de sua árvore de Natal, que é repleta de enfeites vermelho e bichos de pelúcia. Grazi ainda fez uma brincadeira ao colocar o seu cachorrinho de estimação na árvore para simular que ele também fazia parte da decoração. "Por aqui já estamos entrando no clima", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!

