Grazi Massafera chama atenção ao dividir clique raro com os pais

A atriz Grazi Massafera chama atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar que almoçou ao lado dos pais, Cleuza e Gilmar

Discreta sobre sua vida pessoal, a Grazi Massafera usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para mostrar que tirou um tempinho para ficar com seus pais, Cleuza Soares Massafera e Gilmar Massafera.

Através dos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece almoçando ao lado dos dois. No registro, Massafera aparece sem maquiagem e com o cabelo preso de rabo de cavalo. "Almocinho com papai e mamãe. Olha aí, Alecsandro Massafera", escreveu a atriz, marcando o irmão na postagem.

No último dia 8, Grazi decidiu dividir com os fãs uma situação inusitada que viveu com seus animais de estimação durante um passeio de carro. Ela contou que decidiu levar os pets quando foi deixar a filha, Sofia, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond, na escola.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o banco sujo. "Olhem as ideias de jerico. Fui levar a Sofia na escola - até a magrelinha está aqui. Já aconteceu de tudo nesse carro. Já mijaram (sic), vomitaram... Ainda dá tempo de ca**r, galera! Se empenhem aí que a tragédia pode ser ainda maior", disse ela, que mostrou o banco de trás do carro com os cachorros.

Grazi Massafera choca os fãs com poses no yoga

Recentemente, Grazi Massafera deixou os seguidores das redes sociais chocados ao compartilhar algumas fotos praticando yoga. A atriz tem o costume de postar cliques realizando alguns exercícios e sempre impressiona com sua elasticidade.

Ela também chama atenção ao mostrar seu corpo defino e dessa vez, para realizar a atividade, Grazi surgiu usando uma regata e um shorts preto. Além de sua beleza e boa forma, a famosa deixou os fãs completamente admirados ao realizar uma pose no yoga e nos comentários, os fãs reagiram. Veja as fotos!