Grazi Massafera impressiona ao exibir o corpo musculoso na academia: ‘Pernas fortes’

Tá sarada! Grazi Massafera exibe músculos definidos ao posar na academia e impressiona com resultado de treino de pernas

Nesta quarta-feira, 25, Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores ao exibir os músculos definidos após um treino na academia. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou o resultado de sua malhação intensa, e revelou que está com foco total no fortalecimento das pernas, que apareceram super torneadas no registro.

Nos stories de seu Instagram, Grazi posou em frente ao espelho da academia, exibindo o físico. Usando um conjunto de shorts cinza e top preto, a atriz destacou sua cintura fina e abdômen trincado. Além disso, a famosa mostrou os músculos das coxas e tornozelos bem definidos após o treino intenso e falou sobre seu foco na legenda.

“Li um artigo sobre fortalecer as pernas principalmente depois dos 40. Perna forte, mente forte. Tô levando bem a sério! Risos”, Massafera comentou sobre o fortalecimento dos músculos e a importância de manter uma rotina de treinos após completar 40 anos. Vale lembrar que a artista revelou que precisou pegar leve na academia nos últimos meses.

Grazi Massafera impressiona com clique na academia - Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Grazi compartilhou detalhes sobre sua preparação para interpretar a personagem principal na novela Dona Beja, do serviço de streaming Max. Durante as gravações, a atriz revelou que precisou abandonar o corpo musculoso e adotar um físico mais delicado para se adequar ao perfil da personagem Ana Jacinta.

“Três semanas sem atividade física, observando meu corpo e mente que agora já começo a preparar para uma nova aventura (Dona Beja), que será maravilhosa. Bora exercitar levinho muito levinho porque a próxima personagem não permite”, a atriz contou. Agora que as gravações terminaram, a famosa voltou a intensificar os treinos e sempre aparece se exercitando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Cauã Reymond encontra ídolo da filha com Grazi Massafera:

Durante a Semana de Moda de Milão, Cauã Reymond não perdeu a oportunidade ao encontrar um dos ídolos de sua filha, Sofia Massafera, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nas redes sociais, o ator revelou que cruzou com San, astro da banda coreana Ateez, e fez questão de pedir uma foto para presentear a herdeira.