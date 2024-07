Daniela Albuquerque choca com maiô brilhante em praia em Doha

Fazendo viagem pelo Oriente Médio, Daniela Albuquerque choca ao se exibir em roupa de banho nada discreta; veja as fotos da apresentadora na praia

A apresentadora Daniela Albuquerque chamou a atenção ao compartilhar fotos de sua viagem pelo Oriente Médio. Nesta sexta-feira, 26, a jornalista mostrou que está em Doha, no Catar, e surpreendeu ao surgir com um look nada discreto em uma praia do local.

Após comemorar seu aniversário de 42 anos em Dubai, a comandante do Sensacional, da RedeTV!, impressionou ao ostentar seu corpo escultural em um look de banho impactante. De maiô lilás e cintilante, ela não passou despercebida e arrancou elogios.

"Doha", contou a famosa sobre estar curtindo as férias em grande estilo fora do Brasil. Nos comentários, os seguidores logo encheram a modelo de elogios. "Haja charme", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", admiraram outros.

Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a famosa, casada com o empresário Amilcare Dalvo Jr., é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe

A apresentadora Daniela Abuquerque e seu marido Amilcare, um dos donos da RedeTV!, marcaram presença com a família no show de Andrea Bocelli com participação especial da cantora Sandy no Allianz Parque, em São Paulo.

A rara aparição da família chamou a atenção, isso porque, a comandante do Sensacional surgiu ao lado do esposo, das duas filhas, Alice e Antonella, e de sua mãe, Eunice Albuquerque. Todos muito elegantes posaram para os cliques no local. Veja as fotos aqui.