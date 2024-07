Daniela Albuquerque comemora aniversário de 42 anos em Dubai

Em viagem por Dubai com a família, apresentadora Daniela Albuquerque comemora aniversário em grande estilo e mostra fotos

A apresentadora Daniela Albuquerque comemorou a chegada de seus 42 anos durante a viagem que está fazendo a com a família por Dubai. Nesta segunda-feira, 22, a jornalista compartilhou fotos da celebração que teve fora do Brasil e chamou a atenção.

Com uma produção impecável, a comandante do Sensacional apareceu usando um look amarelo e segurando seu bolo com detalhes em dourado. Em meio à paisagem luxuosa de Dubai, Daniela Albuquerque se destacou ao surgir deslumbrante em seu momento.

"Só agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que ele faz na minha vida. Obrigada pelas mensagens que venho recebendo de todos vocês. Gratidão, amo vocês", agradeceu a famosa o carinho de seu público.

No último ano, a apresentadora celebrou seu aniversário também em grande estilo e fora do Brasil. Na ocasião, ela apareceu com um bolo nos EUA. É bom lembrar que Daniela Albuquerque teve uma infância humilde e enquanto era criança não tinha recursos para festas de aniversário.

“Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, relembrou em seu programa ao ser homenageada no último ano.

Para seus 40 anos, a famosa fez um festão luxuoso em sua mansão, em São Paulo, para comemorar a chegada na casa dos 40. Para o evento, ela elegeu um vestido todo em pedraria que pesava cerca de 8 kg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque mostra fotos da festa luxuosa da filha

Daniela Albuquerque mostrou como foi a festa de 12 anos de sua primogênita, Alice, do casamento com o dono da RedeTV! Amilcare. Em sua rede social, a modelo compartilhou cliques do grande evento e impressionou com os detalhes luxuosos.

O local para a festa foi a sua mansão milionária, onde foi montada a comemoração com decoração rosa com flores e vários brilhos. Combinando com os detalhes deslumbrantes, a aniversariante elegeu um vestido da mesma cor dos itens de decoração e todo de paetê.

Daniela Albuquerque escolheu um vestido preto, mas deixou o look poderoso com sandálias e acessórios em dourado. A caçulinha, Antonella, também apareceu nos registros ao lado do pai. "Muito amor envolvido. Acabei de receber tantas fotos lindas. Obrigada @studioseeyou por sempre registrar esses momentos especiais. Alice ta uma mocinha. Nem acredito que já está com 12 anos", escreveu ela. Veja as fotos aqui.