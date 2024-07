Carolina Ferraz impacta ao exibir sua beleza natural em cliques na praia

Apresentadora do ‘Domingo Espetacular’, Carolina Ferraz abre álbum de fotos das férias e esbanja beleza em raros cliques na praia

Nesta sexta-feira, 19, a atriz e apresentadora do ‘Domingo Espetacular’, Carolina Ferraz, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos de suas férias. Ela está aproveitando alguns dias de descanso em Caraíva, na Bahia, e aproveitou para exibir sua beleza natural em alguns cliques na praia, que deixaram os seguidores impressionados.

Através de seu perfil no Instagram, Carolina iniciou o álbum com uma selfie ao natural. Sem maquiagem, com os cabelos presos e óculos escuros, a apresentadora esbanjou beleza com o mar ao fundo. Em seguida, ela compartilhou uma foto em que aparece deitada na areia da praia, usando um biquíni preto enquanto renova o bronzeado.

Para finalizar a sequência, Carolina incluiu uma selfie em que destaca sua boa forma com o abdômen em evidência. A atriz, que participou de novelas como 'Pantanal' e 'Pecado Capital' ainda concluiu a publicação com uma foto da paisagem da praia. Na legenda, escreveu que está no ‘mood’ de Caraíva, aproveitando sua temporada de descanso ao lado da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

É claro que a apresentadora, que costuma ser mais discreta sobre sua vida pessoal e raramente compartilha fotos na praia, recebeu muitos elogios dos seguidores nos comentários: “Maravilhosa”, escreveu um. “Sempre a mais elegante", disse outra. “Eu estou aqui com ela e posso dizer que é um paraíso mesmo!”, a mãe da atriz elogiou.

Carolina respondeu o comentário da mãe: “Férias com a mãe, filha e amigos, quer melhor?”, a apresentadora contou que está acompanhada de pessoas especiais em sua viagem. Vale lembrar que Carolina é mãe de Valentina Cohen, de 28 anos, fruto do antigo relacionamento com Mário Cohen. Ela também é mãe de Isabel, de 8, com o médico Marcelo Marins.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz abraça maturidade:

Aos 56 anos, Carolina Ferraz coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abraça maturidade e comenta sobre esse período de sua vida. Durante a conversa, que aconteceu no evento de lançamento do livro de Susana Vieira, ela aproveitou para refletir sobre sua idade e sua empreitada como apresentadora na Record.

"Eu estou sem maquiagem. Eu estou de óculos. Eu vivo minha vida muito bem. Minha pele está bem. Eu não faço de conta que eu tenho 20 anos. Eu estou feliz, sabe? Minha vida está ótima, e é isso. Agora, que venham os netos”, declarou a atriz, que afirmou estar ‘amadurecendo’ com seu trabalho no jornalismo; confira a entrevista!