Carolina Dieckmann exibe corpaço ao curtir o dia na piscina

A atriz Carolina Dieckmann arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos curtindo o seu dia em Portugal

A atriz Carolina Dieckmann viajou para Portugal para curtir o verão europeu e chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz exibe seu corpão sarado ao surgir à beira de uma piscina aquecida. Para o momento de lazer, ela optou por um biquíni branco. "Verão europeu quando você tem sangue brasileiro... rs. Piscina aquecida salva", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Linda... Corpo dos meus sonhos", afirmou uma fã. "Cada dia mais maravilhosa", falou outra."Diva perfeita", comentou mais uma.

Recentemente, Carol falou sobre o motivo para ter removido as próteses de silicone dos seios. "Nunca passei mal e não tirei porque eu tive qualquer problema. O que aconteceu foi que, desde que eu coloquei, eu sentia elas (próteses), sabe? Na verdade, eu achei que não devia nem ter colocado. Não que eu tenha me arrependido, mas, na época, eu não entendi que eu podia, de repente, fazer uma plástica no peito e não colocar o silicone...", afirmou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann surge em clima de romance com o marido

Recentemente, Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o marido, Tiago Worcman. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece agarradinha com o amado e também beijando sua boca e sua bochecha.

"Meu amor em 3 clicks...", se derreteu a artista na legenda da publicação. Em seguida, Carol aproveitou a nova ferramenta da plataforma, que permite que outras pessoas adicionem fotos e vídeos a sua publicação, e fez um pedido aos fãs. "Agora quero ver um click do seu: manda aqui?", finalizou. Veja as fotos!