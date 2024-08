Carolina Dieckmann revela motivo para ter retirado as próteses de silicone

Em desabafo sincero, a atriz Carolina Dieckmann explica sua decisão de remover as próteses de silicone: ‘Eu sentia’

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou o seu tempo no salão de beleza nesta semana para responder dúvidas dos fãs nas redes sociais. Em uma das perguntas, ela foi questionada sobre o motivo para ter removido as próteses de silicone dos seios e abriu o jogo sobre o que sentiu.

A estrela contou que não teve problemas com as próteses, mas percebeu que não era o que realmente desejava em seu corpo. "Nunca passei mal e não tirei porque eu tive qualquer problema. O que aconteceu foi que, desde que eu coloquei, eu sentia elas (próteses), sabe? Na verdade, eu achei que não devia nem ter colocado", afirmou ela.

E completou: "Não que eu tenha me arrependido, mas, na época, eu não entendi que eu podia, de repente, fazer uma plástica no peito e não colocar o silicone. Entendi, pelo que o médico falou, que era a melhor coisa a ser feita pela queixa que eu tinha. Mas eu tirei porque eu nunca me identifiquei muito, porque eu não curtia muito o toque. Amadureci e entendi que realmente eu não precisava daquilo, que realmente não tinha nada a ver comigo, e tudo certo".

Além disso, Dieckmann contou que não se sente confortável em indicar procedimentos estéticos por meio da internet. "É difícil existir um procedimento que seja o ideal para qualquer mulher em todas as idades. Então eu acho que mais importante é você se cuidar, e mais importante ainda é você se cuidar com um profissional que vai saber te indicar o que é melhor para você, do jeito que a sua pele está, de acordo com a sua idade, como você está envelhecendo, e o que você precisa fazer para ficar na sua melhor versão. Eu acho complicado falar de uma coisa específica que seja boa para qualquer pessoa. Quando eu falo, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, tipo limpeza de pele, é uma coisa que é boa para todo mundo. Não tem nada a ver com falar ou não. Influenciar as pessoas é uma grande responsabilidade e a gente tem qeu tomar cuidado com o que a gente passa aqui. Cuidem-se, procurem um profissional que vocês confiem e escutem a opinião de profissionais", afirmou.

Por fim, ela contou que emagreceu nos últimos tempos por causa de um trabalho e que adora mudar sua aparência por causa de seus personagens. "Agora estou bem magrinha que eu fiz um filme com uma personagem muito densa. E eu gosto também. O que eu mais gosto é essa profissão que me permite ter tantos corpos, tantas caras e cabelos diferentes. Podem emprestar meu corpo sem reservas para os personagens. Eu curto essa onda, é uma das coisas da minha profissão que eu acho maneiro", contou.