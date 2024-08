A atriz Carolina Dieckmann dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos em clima de romance com o marido, Tiago Worcman

Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar novas fotos com o marido, Tiago Worcman.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece agarradinha com o amado e também beijando sua boca e sua bochecha. "Meu amor em 3 clicks...", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Em seguida, Carol aproveitou a nova ferramenta da plataforma, que permite que outras pessoas adicionem fotos e vídeos a sua publicação, e fez um pedido aos fãs. "Agora quero ver um click do seu: manda aqui?", finalizou.

Vale lembrar que Dieckmann e Tiago estão juntos há 21 anos e são pais de José Worcmann, de 16 anos. A atriz também é mãe de Davi Frota, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

