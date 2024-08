A atriz Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar uma foto esbanjando sua beleza natural

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar uma foto esbanjando toda sua beleza natural. Ela mostrou seu rosto sem filtro e comemorou o resultado da sua pele após ida a uma dermatologista.

Ela publicou o registro antes de ir para a festa de 50 anos de Preta Gil, no Rio de Janeiro. "Sem filtro. Estou tão felizinha com a minha pele!", escreveu ela na legenda da publicação, compartilhada nos stories de seu Instagram. Veja:

Carolina Dieckmann (Reprodução/Instagram)

Carolina Dieckmann exibe corpão sarado ao renovar o bronzeado

Recentemente, em seu perfil oficial no Instagram, Carolina Dieckmann postou algumas fotos de biquíni, enquanto aproveitava o dia ensolarado. Na postagem, ela confessou que estava há um mês sem poder aproveitar o sol, já que estava dando vida a uma nova personagem para um trabalho no cinema, por isso, precisava manter "a pele pálida".

"Tava há um mês fugindo do bronze, fazendo cinema e mantendo a pele pálida pra personagem, essas coisas de atriz... hoje é meu primeiro dia em casa e o sol veio com tudo de volta pra minha vida... com proteção, claro, pero no mucho! rs", disse ela na legenda da publicação.

E ela recebeu muitos elogios. "Essa sabe ser bonita", disse uma seguidora. "Eita mulher linda", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou uma fã. "Que corpo violão é esse, mulher?", falou mais uma. "Naturalmente linda", comentou a apresentadora Lívia Andrade.

Carolina Dieckmann diz se beijaria mulheres

Em outro momento, a atriz abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. Ela, então, foi surpreendida com uma pergunta sobre a possibilidade dela beijar uma pessoa do mesmo sexo.

"Beijaria mulher?", quis saber uma pessoa. A loira, que é casada com Tiago Worcman, foi direta na resposta. "Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez. Não nesse momento. Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele. Nesse momento, não. Mas, é aquela coisa, né gente. A vida pode trazer surpresas. Vai que", disse ela.