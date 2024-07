Carolina Dieckmann abre o jogo e revela se beijaria mulheres

A atriz Carolina Dieckmann deu uma resposta sincera ao ser questionada por um fã sobre a possibilidade de beijar uma mulher

Carolina Dieckmann decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores nesta quarta-feira, 31.

A atriz, então, foi surpreendida com uma pergunta sobre a possibilidade dela beijar uma pessoa do mesmo sexo. "Beijaria mulher?", quis saber uma pessoa. A loira, que é casada com Tiago Worcman, foi direta na resposta.

"Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez. Não nesse momento. Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele. Nesse momento, não. Mas, é aquela coisa, né gente. A vida pode trazer surpresas. Vai que", disse ela.

No mês passado, Dieckmann completou 21 anos com o marido e celebrou a data com uma declaração na web. "21 anos de nós hoje; no Dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje e que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida... Nam, como esse encontro é abençoado... e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f**a. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você. 21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua... nam", escreveu.

Carolina Dieckmann rebate críticas após fotos de biquíni

Recentemente, Carolina Dieckmann usou a sua conta no Instagram para postar diversas fotos em que aparece fazendo pose com um biquíni amarelo. Nos comentários da publicação, a atriz foi bastante elogiada, mas também recebeu críticas.

"As coxas estão detonadas, está conservada porque deve ter muito formol, mas a juventude já se foi, e segue o baile", escreveu uma internauta. E Carol fez questão de rebater. "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", respondeu. Outra seguidora opinou, afirmando que é triste ver mulheres criticando outras mulheres. Confira!