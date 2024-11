Carol Macedo ostenta curvas impecáveis em cliques em meio à natureza

A atriz Carol Macedo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques curtindo o dia na natureza

Carol Macedo impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em meio à natureza.

Nos Stories do Instagram, a atriz publicou algumas imagens em que aparece ostentando seu corpaço ao surgir usando um preto, enquanto aproveita o dia em uma cachoeira. Além do belo cenário, as curvas da famosa se destacou.

Antes de mostrar os cliques aproveitando o dia na cachoeira, Carol explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma foto de seu filho, Leo, que completou 1 aninho em agosto, curtindo o dia em uma praia com um look todo estiloso. Na imagem postada nos Stories, o menino, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, aparece usando uma roupa e um chapéu azul, e posou ao lado de seus brinquedos.

Confira:

Carol Macedo posta fotos na cachoeira - Foto: Instagram

Carol Macedo na cachoeira - Foto: Instagram

Carol Macedo na cachoeira - Foto: Instagram

Carol Macedo chama atenção ao surgir com conjunto estiloso

Recentemente, Carol Macedo usou as redes sociais para mostrar o seu look do dia. Através dos Stories do Instagram, a atriz surgiu usando um conjunto estiloso, que segundo ela é chamado de "look preguiça".

"Lembra uma vez que eu disse que eu tenho os looks preguiça? Esse aqui é um, esses conjuntos aqui, peças coringas. A última vez que eu usei ele eu estava grávida, com um barrigão, vou colocar a foto aqui", disse ela no vídeo, que aparece com um conjunto vermelho com estampa.

"Hoje eu estou muito cansada, para variar. Preguiça de pensar em que roupa colocar, precisar sair rápido, ai eu coloco assim, esses lookinhos, conjuntinhos que fica super bonitinho e fácil. Look coringa ou look preguiça", completou o vídeo. Veja o look!

