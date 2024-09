Carol Macedo chama atenção ao surgir com conjunto estiloso

A atriz Carol Macedo impressionou os fãs das redes sociais ao surgir usando um conjunto estiloso, batizado por ela como 'look preguiça'

Carol Macedo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar o seu look do dia. Através dos Stories do Instagram, a atriz surgiu usando um conjunto estiloso, que segundo ela é chamado de "look preguiça".

"Lembra uma vez que eu disse que eu tenho os looks preguiça? Esse aqui é um, esses conjuntos aqui, peças coringas. A última vez que eu usei ele eu estava grávida, com um barrigão, vou colocar a foto aqui", disse ela no vídeo, que aparece com um conjunto vermelho com estampa.

Em seguida, Carol recordou a foto de quando estava à espera do primeiro filho, Leo, fruto de seu casamento com Rafael Eboli. O menino completou 1 aninho no mês passado. "Olha isso!!! Que saudade", escreveu.

"Hoje eu estou muito cansada, para variar. Preguiça de pensar em que roupa colocar, precisar sair rápido, ai eu coloco assim, esses lookinhos, conjuntinhos que fica super bonitinho e fácil. Look coringa ou look preguiça", completou o vídeo.

Confira:

Carol Macedo mostra look - Foto: Reprodução/Instagram

Carol recorda clique grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Carol Macedo exibe detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho

A atriz Carol Macedo usou as redes sociais para compartilhar as fotos e vídeos da festa de aniversário do filho, Leo, fruto de seu casamento com Rafael Eboli. O menino completou 1 aninho no dia 22 de agosto.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou um festão dos papais com o tema 'leãozinho'. O local do evento foi decorado com várias bexigas e flores e os docinhos e o bolo foram personalizados conforme o tema.

Já Leon roubou a cena ao surgir com um look estiloso: calça, camisa, um colete de lã e tênis. Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, a mamãe se derreteu. "Imagens de muita alegria e muito amor na comemoração de 1 aninho do nosso Leãozinho. Meu Deus, obrigada por tanto", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as publicações!