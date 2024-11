Carol Macedo fala sobre o parto do filho e desafios da maternidade: 'Muito medo'

Nas redes sociais, a atriz Carol Macedo, mãe de Leo, de 1 ano, respondeu algumas curiosidades de seus seguidores sobre maternidade

A atriz Carol Macedodecidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores sobre a sua maternidade. Ela é mãe de Leo, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, e falou sobre o parto do herdeiro, se pretende ter mais filhos e os medos que tinha após se tornar mãe.

"Se sente realizada?", questionou uma seguidora. "Nossa, extremamente realizada! Sempre soube que um dia seria mãe. Fui aquelas crianças que carregava a boneca com "bolsa maternidade" pra cima e pra baixo kkkk. Já tinha as opções de nomes escolhidos desde pequena para menino ou menina. Era realmente um sonho! Tinha consciência de que teria muitos desafios para passar durante a gestação e depois dela, mas a vontade era maio. Uma realização real", confessou a artista.

Outra internauta quis saber se Carol se arrependeu do parto normal e ela contou que Leo nasceu através de uma cesária. "Mulher, meu parto não foi normal. Eu fiquei dois dias tentando, fiz indução, mas não adiantou. Tinha pouquíssima dilatação e no final tive que fazer cesária", revelou.

Em seguida, a atriz contou toda a preparação que fez para o parto normal. "Me preparei muito para parto normal (fisioterapia pélvica, acupuntura, entre outras coisas...), mas, ao mesmo tempo, estava totalmente ciente de que se fosse preciso fazer cesária de última hora estava tudo bem! Era isso, tinha que ser assim, sabe? Então a dica que dou é que fique tranquila, fique calma, relaxada e super aberta para que ocorra o melhor para você e o seu bebê", acrescentou.

Carol também foi questionada sobre o maior medo que ela tinha após se tornar mãe. "Eu tinha muito medo que não fosse dar conta após o nascimento do bebê. De não ser uma boa mãe, de não conseguir cuidar dele da maneira correta, de ficar perdida, sabe? Lembro que no dia que sai do hospital, enquanto a médica examinava o ouvidinho dele, me deu uma crise de choro. Meu marido não entendeu nada, coitado, ele olha pro lado e de repente me vê chorando horrores. Meu choro era medo de como seria essa nova vida que eu iria enfrentar. De como tudo tinha mudado de um dia pro outro. Antes éramos nós dois, agora seríamos nós três. Enfim... me deu um choque de que 'agora já era, só vai!'", detalhou.

Por fim, Carol revelou se pretende ter mais filhos. "Sim, pretendo sim, mas não agora", disse a mãe de Leo, sem contar quanto tempo pretende esperar para engravidar novamente.

