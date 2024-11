Carol Macedo encanta ao mostrar o filho curtindo o dia na praia

A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do filho, Leo, curtindo o dia em uma praia

CarolMacedo explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 18, ao mostrar que decidiu aproveitar o dia ensolarado em uma praia com o filho, Leo, de 1 aninho.

Através dos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto do herdeiro, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, com um look todo estiloso para se divertir na areia.

Para o momento de lazer, Leo esbanjou fofura ao surgir usando uma roupa e um chapéu azul, e posou ao lado de seus brinquedos. Já na legenda, a mamãe coruja acrescentou um emoji de coração.

Essa não é a primeira vez que o filho de Carol chama atenção dos seguidores. Recentemente, a atriz mostrou o menino fantasiado de como uma abóbora para curtir o Dia das Bruxas, celebrado no dia 31 de outubro. A foto de Leo caminhando pelo jardim com o look fofo encantou os fãs da famosa, que encheram o post de elogios para o pequeno.

Confira:

Filho de Carol Macedo - Foto: Instagram

Carol Macedo fala sobre o parto do filho e desafios da maternidade

A atriz Carol Macedo decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seguidores sobre a sua maternidade. Ela é mãe de Leo, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, e falou sobre o parto do herdeiro, se pretende ter mais filhos e os medos que tinha após se tornar mãe.

"Meu parto não foi normal. Eu fiquei dois dias tentando, fiz indução, mas não adiantou. Tinha pouquíssima dilatação e no final tive que fazer cesária. Me preparei muito para parto normal (fisioterapia pélvica, acupuntura, entre outras coisas...), mas, ao mesmo tempo, estava totalmente ciente de que se fosse preciso fazer cesária de última hora estava tudo bem! Era isso, tinha que ser assim, sabe?", contou. Veja a publicação completa!

Leia também:Carol Macedo chama atenção ao surgir com conjunto estiloso