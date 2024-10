Cariúcha entrega emoção para estreia nas passarelas no SPFW: ‘Era um sonho distante’

Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha fala da expectativa para estreia nas passarelas já no SPFW, nesta sexta-feira, 18, e manda mensagem para meninas da periferia

A apresentadora, cantora e influenciadora digital Cariúcha (41) vai estrear nas passarelas. E seu primeiro desfile será no São Paulo Fashion Week (SPFW), o maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina. A famosa vai representar uma marca focada em sustentabilidade e moda acessível e inclusiva, nesta sexta-feira, 18, no Teatro Oficina. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comemora o convite e entrega ansiedade. “Sonho distante”, ressalta.

Cariúcha não esconde a emoção. “Acho que não vou dormir esta noite, porque estou com frio, calafrio, ansiosa (risos). Nossa Senhora! Ansiosa para desfilar nessa passarela”, confessa a apresentadora do SBT, que foi convidada pela marca AZ Marias.

Ela assume que sempre foi uma mulher sonhadora, mas que não esperava ter a oportunidade de desfilar neste evento. “Sempre sonho alto, porque sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Só que quando chega perto e você concretiza isso, você olha para trás e fala: Uau! Olha onde cheguei, onde estou chegando! Era um sonho muito distante da minha realidade (o SPFW). De um dia você não ter nada para comer, estar dormindo na casa dos outros de favor e no outro, você desfilar no São Paulo Fashion Week?”, salienta.

Questionada sobre o que pensou assim que recebeu o convite, ela destaca: “A primeira coisa que veio à cabeça foi: Caraca, vi grandes personalidades, grandes nomes desfilando, era meu sonho, e agora estarei pisando na passarela do São Paulo Fashion Week. E é mais um sonho que Deus está realizando para mim”. E ela volta a falar que está incrédula com a oportunidade: “A Cariúcha está muito ansiosa, estou muito ansiosa, estou me imaginando nas passarelas, sabe? Estou sem palavras, ainda sem acreditar”.

Para finalizar, a apresentadora manda uma mensagem especial para as meninas que são da periferia e que, como ela, têm muitos sonhos, mas não acreditam que é possível realizá-los. “O que eu falo para essas meninas, que um dia estive no lugar delas, é que nunca desistam de seus sonhos. Nada é impossível para aquele que a gente crê. Nada é impossível para Deus. Continuem sonhando. Sonhe alto porque sonhar alto e baixo dá o mesmo trabalho. Nunca desistam e continuem fazendo o seu”, aconselha.

“Vocês vão ouvir vários nãos, muitos nãos. Nunca ouvi um sim na minha vida, então o não faz parte do propósito. Continuem tentando, continuem lutando e não desistam, porque estou aqui, e não é porque sou a melhor não. Tem gente muito melhor do que eu, mas estou aqui pela persistência porque fui persistente. Enquanto não abrirem as portas para vocês, metam o pé na porta e arrombem. Eu arrombei a porta e estou aqui. Então vocês também vão conseguir”, finaliza.