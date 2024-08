Camilla Camargo exibe abdômen definido em treino na academia

A atriz Camilla Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu corpo definido durante um treino pesado

Camilla Camargo usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para mostrar um pouco do seu treino pesado na academia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que ostenta seu abdômen sarado ao surgir executando alguns exercícios. Para o treino, ela surgiu usando um top preto e short estampado.

"A gente treina pesado, senão fico em casa kkkk", escreveu Camilla na legenda da publicação, recebendo vários elogios nos comentários. "Gata", disse a jornalista Andréia Sadi. "Musa fitness", escreveu uma seguidora. "Que maravilhosa", falou outra. "Caracas, muito bom hein. Parabéns", comentou um fã.

Essa não é a primeira vez que Camilla impressiona os fãs com seu treino pesado. Recentemente, ela chamou a atenção ao fazer muito levantamento de peso, agachamentos e até mesmo um exercício de equilíbrio. "Mais um dia de treino intenso. E assim vamos porque me sinto bem melhor assim", escreveu a famosa.

Confira:

Camilla Camargo celebra aniversário do filho

No dia 23 de julho, Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu filho mais velho, Joaquim, completou cinco anos e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e o parabenizou. "Viva você, amor da minha vida. 5 anos que aprendi isso que é o amor maior do mundo, que me redescobri e que o amor tomou conta de mim", escreveu ela no começo do texto.

A filha de Zilu e Zezé Di Camargo completou a homenagem se declarando para o filho. "Te amo mais que tudo... obrigada por ser esse menino tão incrível, inteligente, alegre, gentil, e gente boa. Que sorte a minha de te ter na vida", finalizou. Confira a publicação!