Camilla Camargo impressiona ao exibir abdômen definido: 'Inspiração'

A atriz Camilla Camargo impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo definido

CamillaCamargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar uma foto de biquíni.

A atriz está aproveitando alguns dias no Rio de Janeiro e impressionou ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto ostentando seu abdômen definido. "Rio aqui estou eu rs", escreveu a artista, que é mãe de Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, frutos de seu casamento com Leonardo Lessa.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Esse abdômen, linda", escreveu outra. "Isso sim é um corpo natural sem cirurgia! Passa a receita!", falou uma fã. "Será que na outra vida fico com um corpo assim?", brincou outra. "Minha inspiração", afirmou uma admiradora.

Antes de viajar para o Rio, Camilla aproveitou alguns dias ao lado de sua família na natureza. Ela impressionou ao exibir toda sua beleza natural enquanto aproveitava o dia ensolarado em uma cachoeira. "Se isso não renova as energias, eu não sei mais o que renova!", disse na ocasião.

Confira:

Camilla Camargo conhece a irmã recém-nascida, Clara

A atriz Camilla Camargo se emocionou ao conhecer a irmã caçula, Clara Lacerda Camargo, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. Ela foi até a casa do pai na Grande São Paulo para visitar a recém-nascida depois de voltar das férias de final de ano com sua família.

Nos stories do Instagram, Camilla apareceu emocionada ao segurar a bebê no colo pela primeira vez. Ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas também deu vários sorrisos ao celebrar a chegada da bebê. "Conheci a nova boneca da família", disse ela, que depois compartilhou uma foto com a irmãzinha e os filhos nas redes sociais, e falou sobre o momento especial. "Pra você pequena Clara muito amor, pra você luz, proteção e obrigada por já ensinar tanto desde seus primeiros dias de vida. Deus esteja sempre com você", afirmou. Veja a publicação!

