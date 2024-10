Camila Rodrigues chama atenção com cliques em Noronha: 'Muito linda'

A atriz Camila Rodrigues arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em Fernando de Noronha

A atriz Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de sua viagem. Ela está curtindo alguns dias em Fernando de Noronha.

Nas fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, Camila aparece esbanjando beleza e ostentando seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni sem alças e uma saída de praia, enquanto fazia poses em meio ao cenário paradisíaco.

"Um amor chamado Noronha. Cacimba do Padre", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Lindo demais, você combina com esse paraíso", afirmou uma fã. "Além de muito talento como atriz, você também é muito linda! Deus te abençoe sempre", falou mais uma.

Camila está em Noronha com o marido, Vinicius Campanario, com quem oficializou a união no civil em maio do ano passado, com a presença dos familiares e amigos, no Rio de Janeiro. Os dois, aliás, são pais de Bernardo, que fará dois anos em novembro. Recentemente, a atriz encantou os fãs ao compartilhar algumas fotos do filho na creche.

Confira:

Filho de Camila Rodrigues rouba a cena ao invadir fotos da mãe

Camila Rodrigues divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar que seu filho, Bernardo, de quase dois anos, "atrapalhou" suas na beira da piscina. Ela viajou para Maragogi, Alagoas, na companhia do herdeiro e do marido e contou que não conseguiu tirar algumas fotos sensualizando, já que Bernardo acabou invadindo o momento para brincar na água.

"A mãe só estava tentando sensualizar, mas acho que não deu muito certo kkkkkk né Bernardo", se divertiu Camila na legenda da publicação. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece exibindo seu corpão sarado ao posar de biquíni. Veja as fotos!