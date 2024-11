Camila Pitanga exibe cintura fininha em foto na praia: 'Maravilhosa'

A atriz Camila Pitanga chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto esbanjando beleza na praia

Camila Pitanga chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos esbanjando toda sua beleza.

Em um dos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo pose na praia. Para o registro, ela está usando um biquíni azul e vermelho, além disso, complementou a produção com óculos escuros e uma bolsa de crochê, que está escrito: 'Rio de Janeiro'. O look destacou sua cintura fininha.

Em todas as fotos, Camila está usando tranças no cabelo e na legenda, ela chamou a atenção para esse detalhe. "Cabelo, cabeleira, cabeluda e trançada!", escreveu a artista.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Belíssima", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa sempre", falou uma fã. "Deusa esculpida", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Camila Pitanga gravou recentemente a novela 'Beleza Fatal', que estreia na plataforma de streaming Max em 27 de janeiro. Para a personagem, a atriz surgiu usando um visual completamente diferente e ela deu spoiler ao postar um teaser do novo trabalho.

Confira:

Camila Pitanga recorda cena delicada de aborto em novela

A atriz Camila Pitanga compartilhou com o público um vídeo revelando algumas curiosidades dos bastidores da novela 'Paraíso Tropical', exibida originalmente em 2007 na TV Globo. Por meio de seu Instagram oficial, a intérprete de Bebel recordou a cena delicada em que a personagem sofre um aborto após uma queda na rua. Acontece que a artista já estava grávida na vida real de sua única filha, Antonia, e ainda não sabia.

"Essa sequência, perseguição, correndo… Eu já estava grávida e não sabia. Tinha a corrida, mas também tinha uma queda. A Bebel estava grávida do Antenor, personagem do Tony Ramos. Nessa cena, ela perdia o bebê. Eu não sabia que estava grávida. Eu tinha que gravar essa queda e tinha que ter um impacto, você tinha que imprimir que isso tinha uma gravidade", contou. Veja o relato completo!

