Camila Pitanga abre álbum de fotos raras ao lado do pai em Harvard

Nos EUA, a atriz Camila Pitanga e o pai, Antônio Pitanga, participaram de um debate na Universidade de Harvard; veja fotos

A atriz Camila Pitanga dividiu com o público nesta segunda-feira, 18, algumas fotos raras de sua passagem nos Estados Unidos com o pai, o diretor Antônio Pitanga. Os dois desembarcaram no local para participar de um debate na Universidade de Harvard sobre o filme 'Malês'.

Em seu Instagram oficial, Camila compartilhou registros especiais da dupla na instituição de ensino. Esbanjando alegria, pai e filha aparecem sentados enquanto palestram para uma grande plateia no auditório.

"E chegamos em Harvard! A convite do Programa de Estudos Brasileiros do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos (DRCLAS) da Universidade de Harvard, Malês chega com seu levante! Fomos recebidos pelo professor Sidney Chalhoub, diretor do Departamento de História de Harvard, que conduziu nosso papo junto a uma plateia vibrante", iniciou a famosa na legenda.

"O debate foi quente, queria ter mais alguns dias para trocar mais. Mas como diz no filme Iyá Nassô: 'O tempo se alarga para fazer caber todas as nossas histórias.' Que venham novos voos com Malês! Obs: Temos o sonho de fazer Malês chegar à comunidades quilombolas do nosso Brasil. Evoé 2025!", completou Camila Pitanga.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga recorda cena delicada de aborto em novela

Recentemente, a atriz Camila Pitanga compartilhou com o público um vídeo revelando algumas curiosidades dos bastidores da novela 'Paraíso Tropical', exibida originalmente em 2007 na TV Globo. Por meio de seu Instagram oficial, a intérprete de Bebel recordou a cena delicada em que a personagem sofre um aborto após uma queda na rua.

Enquanto assistia o trecho em questão, Camila explicou que precisou gravar a sequência do tropeço diversas vezes. Acontece que a artista já estava grávida na vida real de sua única filha, Antonia, e ainda não sabia; confira detalhes!

Leia também: Camila Pitanga impressiona seguidores com visual renovado para novela