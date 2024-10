Cacau Protásio surpreende com repaginada no visual: 'Amei meu cabelo novo'

Uau! A atriz Cacau Protásio decidiu mudar o visual e impressionou ao mostrar o resultado da transformação no cabelo; confira

A atriz e humorista Cacau Protásio decidiu repaginar o visual e surpreendeu os seguidores na noite de terça-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos de suas novas madeixas. A artista, que estava com o cabelo curto até então, escolheu um megahair cacheado e loiro.

Esbanjando alegria, Cacau não escondeu o quanto ficou feliz com a transformação. "Gente, eu amei meu cabelo novo. Eu tô insuportável! Você arrasou", declarou ela, agradecendo o trabalho da profissional Elis de Sá.

A atriz, que está em cartaz com o espetáculo '100% Cacau', ainda compartilhou com os seguidores uma reflexão a respeito de prioridades. Em um vídeo publicado em seus stories no Instagram, a famosa contou que parou para refletir

"Estava aqui pensando na vida… O que é prioridade para você? Hoje, na minha vida, tenho algumas coisas que são prioridades para mim: minha família, minha mãe, meus netos, meu trabalho… A mesma coisa quando está em um relacionamento, ele é sua prioridade? Ela é sua prioridade? Se eu não for prioridade para a pessoa, um beijo e me liga", disse Cacau Protásio.

"Eu tenho pensado muito esses dias em relação a isso, se eu sou prioridade para alguém. Se eu não for, eu prefiro não estar, seguir um outro caminho e saber o que é prioridade para mim. Eu te faço uma pergunta: você sabe o que é prioridade para você? Sabe fazer escolhas?", completou a atriz.

Vale lembrar que, recentemente, Cacau anunciou publicamente o fim de seu casamento de 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires. Na ocasião, em um texto sincero, ela contou que a separação não foi decidida de forma repentina.

