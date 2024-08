Considerando a afilhada como 'filha do coração', Cacau Protásio usou as redes sociais para celebrar o nascimento do neto; confira

Nesta quinta-feira, 29, Cacau Protásio usou as redes sociais para anunciar o nascimento do neto, que veio ao mundo na última terça-feira,27. Embora não tenha filhos biológicos, a atriz vê a afilhada Yamilla Santos como sua "filha do coração". Além do recém-nascido João, a influenciadora é mãe de José Álvaro e Catharina.

"Gente, meu neto chegou! Sabe quando? Na terça-feira, no dia que eu estava fora do Rio de Janeiro, ele não fez o combinado. Mais isso não importa, o que importa agora é que ele e a mãe estão super bem, Deus tudo certo, e nós estamos felizes com vocês três: José, Nina e João! Obrigada Deus!", escreveu Cacau em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários do vídeo, os internautas se derreteram pelo bebê. "Que fofura", comentou um seguidor. "Ele é lindo! Igual o irmão!", disse outro. "Que Deus o abençoe! Parabéns aos papais!", desejou mais um.

Cacau Protásio renova votos de casamento em encontro com Papa Francisco

A atriz Cacau Protásio usou as redes sociais em junho deste ano para dividir com os seguidores um momento bastante especial de sua vida. Ela, que esteve no Vaticano junto com outros comediantes globais, conheceu o Papa Francisco pessoalmente.

Em seu Instagram oficial, a artista contou que renovou os votos de casamento com o marido, o fotógrafo Janderson Pires, e pediu para o líder da Igreja Católica abençoar as novas alianças. "Ele abençoou. Ele é muito bem humorado, muito legal, mandou beijo para o Brasil. Deu um terço para nós. Gente, emocionante", declarou Cacau em um vídeo.

A atriz, escolhida para representar o Brasil, foi convidada a participar de um encontro de comediantes que aconteceu no Vaticano nesta manhã. Bastante contente com a realização de um sonho, Cacau Protásio relatou o primeiro contato com o Papa Francisco.

"Estou muito emocionada desde que recebi o convite, eu não paro de chorar e agradecer a Deus por este momento. Quando entrei no avião, foi uma choradeira sem fim. Receber este convite do Papa foi um grande marco na minha vida profissional e espiritual. Posso afirmar que foi um dos momentos mais importantes da minha existência. Quando eu o vi, meu coração acelerou, achei que iria infartar diante de tanta alegria", declarou a famosa.