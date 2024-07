Bianca Andrade muda o visual e surge com os cabelos mais claros. Veja!

Bianca Andrade resolveu fazer uma mudança radical no visual e surgiu com os cabelos mais claros e iluminados. Veja o resultado!

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 29, a influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da sua última semana.

"Eu gosto de ter a coragem de viver uma vida real, com suas dores e delícias, com desafios que tiram a gente da zona de conforto e nos fazem aprender a viver. Uma semana corajosa para você", escreveu ela na legenda. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi a foto em que Bianca surgiu com um novo visual.

A famosa apostou nos cabelos mais claros, o famoso morena iluminada, e recebeu inúmeros elogios. "Chocada como está linda", escreveu uma internauta. "Você nasceu para essa cor de cabelo", escreveu outra. "Eu achando que não tinha como você ficar mais gata, você vem com esse cabelo", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Desabafo

Em suas redes sociais, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo e desabafou sobre a insegurança que tem com a sua pele.

"Pele perfeita não existe, e eu posso falar isso porque uma das maiores inseguranças que tenho na vida, que estou trabalhando muito, e foi até o motivo de eu gravar o vídeo para vocês, é que minha pele não é lisinha, sem textura e mancha. Isso porque hoje eu tenho todo o privilégio de ter um dermatologista, cuidar da minha pele e comprar os melhores produtos", começou ela.

Em seguida, Bianca comentou que sofre com isso há muito tempo. "Quem me acompanha desde o começo, há 13 anos, nos meus primeiros vídeos do YouTube, sabe que eu tenho uma pele com característica de pele oleosa, pele acneica e com poros. Eu lembro que é uma época eu parei de gravar vídeos porque minha pele ficava uma pele muito real na câmera. Então, eu ficava com vergonha".