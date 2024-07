Bianca Andrade desabafa sobre insegurança: 'Pele perfeita não existe'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou um vídeo em suas redes sociais e desabafou sobre as inseguranças que tem com a sua pele

Em suas redes sociais, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo e desabafou sobre a insegurança que tem com a sua pele.

"Pele perfeita não existe, e eu posso falar isso porque uma das maiores inseguranças que tenho na vida, que estou trabalhando muito, e foi até o motivo de eu gravar o vídeo para vocês, é que minha pele não é lisinha, sem textura e mancha. Isso porque hoje eu tenho todo o privilégio de ter um dermatologista, cuidar da minha pele e comprar os melhores produtos", começou ela.

Em seguida, Bianca comentou que sofre com isso há muito tempo. "Quem me acompanha desde o começo, há 13 anos, nos meus primeiros vídeos do YouTube, sabe que eu tenho uma pele com característica de pele oleosa, pele acneica e com poros. Eu lembro que é uma época eu parei de gravar vídeos porque minha pele ficava uma pele muito real na câmera. Então, eu ficava com vergonha".

BBB20

Bianca Andrade revelou que com o tempo começou a se sentir melhor com sua aparência até participar no Big Brother Brasil 20, reality show da Rede Globo. "Eu achei que eu estava bombando, em uma fase muito linda, me amando. Tem luzes que mostram totalmente só as imperfeições do seu rosto, como essas do Big Brother", contou.

Em seguida, a famosa comentou sobre seu processo de autoaceitação. "Depois do Big Brother, eu comecei a tentar raciocinar em como lidar com a minha pele da melhor maneira, em como aceitar, porque ela não vai deixar de ser uma pele com marcas, textura e buraquinhos com poros. Eu posso tentar amenizar, mas não vai mudar", disse ela, que também mandou um recado para o público. "Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu superei isso. Hoje a minha pele é outra coisa! Já virei tanto a página, com a pele cheia de acne. Hoje eu tenho que dar graças a Deus que é só textura! Está ótimo", finalizou.