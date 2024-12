Após perder 25 kg, Gaby Amarantos esbanja corpaço ao renovar o bronzeado

A cantora Gaby Amarantos arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza

Gaby Amarantos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza e seu corpão escultural.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a cantora aparece usando um biquíni azul cavado, enquanto realiza várias poses e renovava o seu bronzeado. "Embrazada pelas belezas da minha terra", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Tão perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "O poder da mulher do norte", afirmou uma fã. "Que monumento! Temperatura subiu na hora que vi", falou mais um.

Vale lembrar que Gaby revelou que perdeu 25 kg e deu detalhes sobre o emagrecimento ao ser questionada sobre ter feito lipoaspiração ou tomado remédio. "Não tem não, mana. 300 abdominais por dia. Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre...", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos confirma fim do casamento

No começo de novembro, Gaby Amarantos compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e confirmou o fim do seu casamento de dez anos com Gareth Jones. "Faz muito tempo que eu estou querendo falar sobre esse assunto, que é a minha separação", começou.

"Então, eu preciso contar para vocês... A gente já está separado, eu e o Gareth, já faz mais de um ano. Nós nos separamos no dia 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados. Separação é uma coisa difícil, é uma coisa dolorosa. Eu imaginava que ia viver o resto da minha vida com ele e ele também. Eu não estou aqui para falar o que aconteceu, mas só para deixar muito claro que não houve traição alguma. Tem muito amor, muito respeito envolvido entre a gente", explicou. Veja a mensagem completa!

Leia também:Gaby Amarantos arranca suspiros ao posar de topless: "Vivendo a liberdade"