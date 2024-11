Gaby Amarantos revela como perdeu 25 kg: ‘300 abdominais’

Depois de surpreender ao exibir o seu corpo sarado, Gaby Amarantos revela o que fez para perder 25 kg e afirma que não usou medicamentos

A cantora Gaby Amarantos impressionou os seus fãs nos últimos dias ao revelar que perdeu 25 kg. Com isso, ela foi questionada sobre o que fez para emagrecer e contou os detalhes para os fãs.

A estrela contou que investiu nos exercícios físicos para conquistar o seu corpo dos sonhos. Um seguidor insinuou que ela teria feito lipoaspiração para perder medidas, mas ela negou. “Não tem não, mana. 300 abdominais por dia”, afirmou.

Logo depois, outro fã insinuou que ela teria usado medicamentos para perder peso, mas ela também negou. “Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós, mulheres, já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós. paz”, escreveu.

Gaby Amarantos exibiu a nova barriga em foto de biquíni

No último final de semana, a cantora Gaby Amarantos apareceu só de biquíni e ostentou sua barriguinha trincada após o emagrecimento. Na legenda, ela celebrou sua beleza.

"BRASIIIIL, eu tô muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo. Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoroooo. Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento. Se preparem que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!", disse ela.