Angélica choca ao surgir ruivíssima pela primeira vez: ‘Não reconheci’

Você reconheceria? Angélica passou por transformação radical no visual e apareceu ruivíssima nas redes sociais; veja o resultado

Nesta terça-feira, 29, Angélica surpreendeu ao revelar que passou por uma transformação radical no visual. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora deixou os seguidores chocados ao mostrar que abandonou os cabelos loiros e longos, sua marca registrada, por um corte mais moderno em um tom de ruivo bem escuro.

Em seu perfil no Instagram, Angélica compartilhou cliques de um ensaio fotográfico em parceria com uma grife italiana e realizado pelo fotógrafo Alex Santana. Nas imagens, a esposa do apresentador Luciano Huck e mãe de Joaquim, Benício e Eva exibe seus cabelos curtíssimos e em um tom de vermelho tão intenso, que se aproxima do roxo.

Na publicação a apresentadora creditou a equipe responsável pelo ensaio, incluindo seu cabeleireiro de longa data, Celso Kamura. Na legenda, ela decidiu não se aprofundar em detalhes, usando apenas emojis de estrelas, e não revelou se a mudança é definitiva ou se se trata de uma peruca, apesar do volume na raiz indicar que o cabelo não é natural.

Nos comentários, muitos seguidores reagiram e comentaram que mal reconheceram Angélica com o novo visual: “Eu vi e gritei: GATAAAA”, escreveu Tati Machado. “Você está igual vinho e não é pelo cabelo vermelho, rsrs!”, outro brincou. “Passada, você fica maravilhosa de qualquer jeito”, disse um terceiro. “Não reconheci", brincou mais um.

Vale lembrar que Angélica sempre manteve seu cabelo loiro natural. Anteriormente, a apresentadora já usou uma peruca preta para um ensaio fotográfico, mas nunca experimentou tingir o cabelo. Além disso, ela já fez luzes, mas confessou que tem preguiça de retocar. Aliás, a comunicadora já revelou que consegue passar meses sem visitar o salão de beleza.

“Coloração eu não tenho feito, meu cabelo é loiro mesmo. Às vezes, o Celso diz: ‘vamos fazer umas luzes’ e tal, mas eu fico com um pouco de preguiça. Não tenho essa rotina de ir ao salão para fazer luzes, pintar. Acaba que eu vou esquecendo, vou deixando, e, quando eu vejo, o cabelo fica mechado. Pode ser porque tomei sol, por exemplo”, ela contou ao Extra.

Luciano Huck encanta com fotos de Angélica:

O apresentador Luciano Huck mostrou que não é nada ciumento e que é grande admirador da esposa Angélica. Nesta sexta-feira, 26, o famoso compartilhou fotos da amada na praia e surpreendeu ao fazer os flagras dela de biquíni. Curtindo uma praia fora do Brasil, o comandante do Domingão Com Huck fez os cliques da loira a sua frente no cenário paradisíaco.