Ana Maria Braga exibe boa forma ao surgir de biquíni no Natal

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou o dia de Natal com um passeio de barco ao lado do namorado e foi fotografada de biquíni

A apresentadora Ana Maria Braga exibiu sua beleza impecável ao compartilhar como curtiu o dia de Natal nesta quarta-feira, 25. De férias da TV, a estrela saiu para curtir um passeio de barco com seu namorado, o jornalista Fabio Arruda, e posou só de biquíni.

Em um post nas redes sociais, ela apareceu com um modelito rosa de bolinhas enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. Na segunda foto do carrossel, a loira surgiu abraçada com seu amor.

"Pegando a energia do sol e compartilhando os melhores momentos com quem faz a vida brilhar ainda mais", disse ela.

Ana Maria Braga

O amor de Ana Maria Braga e Fabio Arruda

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos.

Fabio trabalha junto com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela. Recentemente, Ana Maria falou sobre o namoro deles no programa Conversa com Bial, da Globo. "Tento ser uma pessoa melhor do que eu fui, porque não quero perdê-lo. Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm. Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade. Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha", disse ela.

Ana Maria Braga manda recado após Preta Gil expor nova etapa na luta contra o câncer

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 12, a apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado para a cantora Preta Gil. A famosa, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, contou que fará uma nova cirurgia para a retirada dos tumores. Além disso, ela avalia a possibilidade de se tratar nos Estados Unidos após o procedimento.

Com a notícia da continuidade dela na luta contra o câncer, Ana Maria Braga mandou boas energias. "Preta, muito boa sorte, tá! Fique em paz, com Deus, com as nossas Nossas Senhoras todas, que te protejam. E que ilumine essa médica que você vai consultar aí e que você traga uma solução para esse caminhar seu já tão sofrido. Mas você tem força, você é forte! Estamos te esperando aqui, tá bom?", disse a apresentadora do matinal.