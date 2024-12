Mãe de Edu Guedes rouba a cena em vídeo com o filho: 'Linda e elegante'

O apresentador Edu Guedes encantou os seguidores nas redes sociais ao fazer uma nova aparição ao lado de sua mãe, dona Leila Sanches Pega

O apresentador Edu Guedes encantou os seguidores nas redes sociais ao fazer uma nova aparição ao lado de sua mãe, dona Leila Sanches Pega. No vídeo compartilhado no feed do Instagram, ele contou que passou para visitar a mãe na gelateria que eles fundaram juntos.

"Falei para minha mãe: 'Mãe, aparece aqui no vídeo que você faz sucesso. O pessoal gosta que você apareça'", disse ele. Ainda na gravação, contou que resolveu surpreender a noiva, a apresentadora Ana Hickmann, e alguns amigos. "Vim dar um beijo na minha mãe! Resultado: vou levar sorvete para a Ana e para os amigos! Boa tarde a todos."

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Dona Leila super jovem e linda", disse uma. "Dona Leila é uma querida.. e a Ana vai amar esse sorvete", opinou outra. "Leila, você parece ser irmã do Edu. Aninha ganhou um presente de Deus", escreveu uma terceira pessoa. "Como você é linda e elegante! Parabéns pela educação dos seus filhos! O Edu ta certo, adoramos te ver!", ressaltou mais uma.

Veja a publicação:

Edu Guedes fez homenagem no aniversário da mãe

Em agosto deste ano, Edu Guedes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Leila Sanches Pega, que completou mais um ano de vida. No feed do Instagram, o apresentador compartilhou uma foto ao lado da aniversariante do dia e se declarou. "Aniversário dessa mãe incrível! Me ensinou tudo e mais um pouco. Os valores, o respeito, o trabalho, a amar e ser amado. Te amo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Recentemente, o apresentador aproveitou o clima de final de ano para fazer uma retrospectiva e relembrou momentos marcantes tanto na vida pessoal, como na vida profissional.

