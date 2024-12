Ana Hickmann se emociona com presente especial de Edu Guedes: 'É sério?'

Apaixonada por animais, apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida por um presente especial do noivo, o apresentador Edu Guedes

Apaixonada por animais, apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida por um presente especial do noivo, o apresentador Edu Guedes. Em um vídeo compartilhado no YouTube, a loira mostrou detalhes da surpresa que o culinarista fez ao levá-la para um sítio no interior de São Paulo e presenteá-la com um cavalo puro-sangue.

No vídeo Edu Guedes dirigiu com a amada até o interior, mas não revelou o motivo da viagem e lhe deu apenas algumas dicas. "Você gosta muito de animais, não só cachorros, você gosta de gatos, de tudo", falou ele. "Tenho uma arca de Noé", respondeu a apresentadora.

No haras, os dois cavalgaram e, após o passeio, a comunicadora se surpreendeu com o presente. "Acabei de ganhar um cavalo de presente, não estou acreditando nisso. É sério que ele vai comigo?", disse ela, que não escondeu a emoção.

O cavalo de Ana, da raça Lusitano, se chama Ianque e vai morar na fazenda de Edu Guedes. "Tenho um cavalo, era o que faltava para a minha arca de Noé. E ele é lindo", comemorou ela.

Como foi o momento? Veja:

Edu Guedes abre detalhes sobre preparativos de casamento com Ana Hickmann

Em participação no programa Sensacional, comandado por Daniela Albuquerque, Edu Guedes revelou detalhes sobre os preparativos para o casamento com Ana Hickmann e relembrou o processo de assumir o relacionamento com a apresentadora.

Noivos há cinco meses, o casal ainda não marcou a data da celebração. “A gente está com dúvida só em relação à data. Estamos fazendo em um espaço que eu tinha, que é uma fazenda, em um espaço especial, e acho que a gente pretende fazer lá, mas ainda não temos certeza da data. Vou deixar a Ana escolher”, disse o chef de cozinha na atração que foi ao ar nesta quinta-feira, 5.

E sobre como foi para assumir publicamente a relação, Edu detalhou: “Fomos vendo e sentindo as coisas aos poucos, mas talvez a gente tenha começado a namorar até por pressão [das pessoas comentando]: ‘Vocês estão saindo’", confessou. Leia mais!

