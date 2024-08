Zé Felipe se derrete com presente feito à mão pela filha: ‘Pensa na felicidade’

Pai babão! Zé Felipe se derrete ao receber um presente feito à mão pela filha durante uma homenagem na escolinha das herdeiras

Nesta terça-feira, 13, Zé Felipe viveu um momento especial da paternidade ao participar da primeira apresentação de Dia dos Pais na escolinha de sua filha, Maria Flor, de um aninho. Além de assistir à performance da pequena, o cantor foi presenteado com um mimo feito à mão pela herdeira, fruto do relacionamento com Virginia Fonseca.

Em suas redes sociais, Zé Felipe compartilhou alguns cliques abraçado com a herdeira após a apresentação. Em seguida, ele mostrou os presentes especiais que recebeu, feitos pela pequena com a ajuda de seus professores, já que ela entrou na escolinha há menos de uma semana e ainda está se adaptando a nova fase.

Na legenda, o cantor mencionou que em breve deve participar do evento de sua primogênita, Maria Alice, ao longo da semana, mas se derreteu ao ter esse momento especial com sua filha caçula: “Dia de apresentação dos dias do pais na escolinha da floflo, quinta é da Maria Alice, pensa na felicidade. Que dia incrível!!”, o artista compartilhou.

Nos stories, a esposa do cantor, Virginia Fonseca, que está à espera do terceiro filho com ele, revelou o mimo feito pela pequena: um porta-retrato artesanal feito com palitos de picolé e uma foto deles juntos, além de um coração. “Foi a coisa mais fofa da vida”, comentou a apresentadora emocionada com a primeira apresentação da menina.

Zé Felipe ganha presente da filha no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que esse não foi o único presente! Zé Felipe ganhou muito mais que uma "lembrancinha" da esposa, Virginia Fonseca, e das filhas, no último domingo de Dia dos Pais. Em suas redes sociais, o cantor compartilhou o relógio luxuoso que recebeu de uma marca de joias conhecida pela exclusividade de seus produtos e os valores exorbitantes.

O relógio se trata de uma das peças da coleção Santos de Cartier, uma criação da grife inspirada pela amizade do fundador da marca, Louis Cartier, com o brasileiro Alberto Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação. Inclusive, o acessório chiquérrimo eleito pela família de Zé Felipe vale uma fortuna e pode chegar a custar até R$ 50 mil.

Zé Felipe ganha festa luxuosa de Dia dos Pais:

A influenciadora Virginia Fonseca fez um festão de Dia dos Pais para Zé Felipe e sua família. Em sua nova mansão em Goiânia, a apresentadora do SBT surpreendeu o esposo neste domingo, 11, ao recepcioná-lo com uma decoração deslumbrante de flores amarelas, arranjos, lembrancinhas e até looks especiais; veja os detalhes!