Saiba o valor do presente luxuoso ganhado por Zé Felipe no Dia dos Pais

Para celebrar a paternidade de Maria Flor e Maria Alice, Virginia Fonseca comprou um relógio para o marido, Zé Felipe, de valor altíssimo

Zé Felipe ganhou muito mais que uma "lembrancinha" da esposa, Virginia Fonseca, e das filhas, neste domingo (11) de Dia dos Pais. O cantor compartilhou o relógio luxuoso que recebeu, da marca Cartier, uma marca de joias conhecida pela exclusividade de seus produtos e os valores exorbitantes, como é o caso do presente do filho de Leonardo. Descubra a seguir o preço da peça.

O relógio se trata de uma das peças da coleção Santos de Cartier, uma criação da grife inspirada pela amizade do fundador da marca, Louis Cartier, com o brasileiro Alberto Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação. Acessórios iguais a de Zé variam entre 7,6 mil euros a 8.3 mil euros, sendo a escolha da família uma das peças mais caras, que na cotação atual chega a quase R$ 50 mil.

Animado, o artista exibiu o presente aos seguidores: "Galera, vim mostrar para vocês o presente que eu ganhei. Eu estou com moral, viu? Toma! Pai do céu, que lindo. Eu amo vocês demais, Virginia, Marias e Zé Leonardo!", escreveu o cantor que, junto da esposa, tem as filhas Maria Alice e Maria Flor, além do filho, José Leonardo, que nascerá em breve.

Após o agradecimento do marido, Virginia se declarou publicamente para ele: "Você merece isso e muito mais! Te amamos muito!", escreveu ela.

Virginia e Zé discutem sobre o aumento da família

Recentemente, o cantor e a empresária compartilharam uma pequena discussão que tiveram com os seguidores. Com a chegada do terceiro filho, os dois passaram a discutir se teriam mais filhos ou parariam em José Leonardo.

Enquanto, Virginia quer manter a família com 5 membros, o cantor expressou a vontade de se tornar pai mais uma vez. No entanto, a influencer se mostrou firme na decisão com a qual Zé brincou: "Quando você engravidar do quarto, salva o vídeo".