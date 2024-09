Virginia se emociona ao ver fotos dos três filhos juntos: 'Chorando'

Ao compartilhar fotos das filhas com José Leonardo em ensaio, Virginia se emociona ao ver os três herdeiros juntinhos; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca se emocionou ao mostrar as fotos do ensaio ensaio de seu filho recém-nascido, José Leonardo, de uma semana de vida. Nos cliques revelados pela empresária, o bebê apareceu com as irmãs, Maria Alice e Maria Flor.

Muito carinhosas, as herdeiras mais velhas da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceram segurando o caçulinha e dando abraços nele. Cheio de fofura, José Leonardo surgiu dormindo e usando um macacão de super-homem.

Maria Alice também protagonizou o momento com uma de suas fantasias e Maria Flor de vestido verde. "Como que fica o coração? Minha vida toda resumida em uma foto! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que seja sempre vocês 3 juntos, é lindo ver esse amor puro e genuíno obrigada Deus pelos meus filhos e pela minha família", escreveu ao postar os registros cheios de amor.

Após fazer a postagem de seu trio, Virginia Fonseca revelou que se emocionou e derramou lágrimas. "Tô chorando com a foto", contou em seus stories sobre ser mãe babona.

Ainda nesta segunda-feira, 16, a apresentadora impressionou ao exibir novos cliques de José Leonardo e a beleza dele chamou a atenção. Inconformada com os pés dele, a influenciadora mostrou que ele puxou a avó, Margareth Serrão.

