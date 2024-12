Virginia Fonseca posta novo clique do filho e fãs apontam semelhança: 'Demais'

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais neste sábado, 21, para compartilhar um registro do filho, José Leonardo, de três meses

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde deste sábado, 21, para compartilhar um registro fofo do filho, José Leonardo, de três meses. Na imagem em que ela aparece abraçada com o herdeiro, os internautas ficaram surpresos com o quanto ele se parece com Maria Alice, de três anos.

"A mãe amassa o pururuco que gosta de beijoooo!!! Nem acredito q pelo menos 1 veio gostando de amassos e beijos. obrigada Deus, a mãe apertaaa com gosto", ecreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas apontaram a semelhança do pequeno a filha mais velha da influenciadora. "Maria Alice todinha", disse um. "O José é parecido demais com a Maria Alice", concordou outro. "A cara da tota Alice", reforçou um terceiro.

Mais cedo, Virginis mostrou as filhas Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, com suas novas fantasias. Nos registros compartilhados, a filha mais velha do casal apareceu vestindo uma roupa inspirada no filme Pantera Negra. Já Maria Flor optou por um look similar ao da protagonsita do filme infantil Moana. Veja!

Virginia reage a comentário de fã sobre José Leonardo

No início de dezembro, Virginia compartilhou uma foto com os três filhos. Nos comentários da publicação, um comentário sobre o caçula chamou a atenção da esposa do cantor Zé Felipe, que resolveu responder.

"Bendito ao fruto entre as mulheres aí no meio. Esse aí vai ter que aguentar firme o ciúmes das irmãs e da mãe quando vier as namoradas. Aguenta firme, irmão", brincou o internauta. "Será que a gente já começa a desejar força agora? Não basta ser o único homenzinho (tem o papai, mas já tem a mamãe, né), ele é o caçulinha. Ele é pequenininho mamãe e as irmãs babam muito", respondeu Virginia.

