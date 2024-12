Virginia reage a comentário de fã sobre José Leonardo: 'Aguentar firme'

Após compartilhar uma foto com os filhos, a influenciadora digital Virginia Fonseca respondeu a comentário sobre o caçula, José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para compartilhar uma foto com os filhos, José Leonardo, de dois meses, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 3 anos. Nos comentários da publicação, um comentário sobre o caçula chamou a atenção da esposa do cantor Zé Felipe, que resolveu responder.

"Bendito ao fruto entre as mulheres aí no meio. Esse aí vai ter que aguentar firme o ciúmes das irmãs e da mãe quando vier as namoradas. Aguenta firme, irmão", brincou o internauta. "Será que a gente já começa a desejar força agora? Não basta ser o único homenzinho (tem o papai, mas já tem a mamãe, né), ele é o caçulinha. Ele é pequenininho mamãe e as irmãs babam muito", respondeu Virginia.

Veja:

Virginia responde comentário (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca surpreende a mãe com presente especial: 'Nunca imaginei'

Na última quarta-feira, 4, Virginia contou que presenteou sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem de luxo para um destino ainda não revelado ao qual ela sempre sonhou em ir desde que trabalhava como faxineira.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe mostrou a mãe contando que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência.

"Eu trabalhava como faxineira e, um dia, estava ajudando ela [minha patroa] a arrumar a mala dela para este lugar, fazer essa viagem, e eu fiquei pensando: 'Nossa, deve ser maravilhoso lá, né?'. Nunca imaginei que eu ia e agora eu estou indo", contou Margareth.

"Vou postar em grande estilo. Estou em grande estilo! Nunca nem imaginei na minha vida. Estava ajudando ela arrumar a mala só imaginando a viagem dela e agora eu vou para a viagem comemorar o meu aniversário", completou.

