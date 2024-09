Virginia Fonseca mostra situação de sua barriga cinco dias após o parto

Após cinco dias do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca mostra como está ficando sua barriga; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca vem mostrando a recuperação de sua barriga após o parto de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que está prestes a completar uma semana de vida depois de ter chegado no último domingo, 08.

Cinco dias após ter dado à luz seu caçula com o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha, a apresentadora do SBT fez uma foto antes de tomar banho e revelou como está ficando seu abdômen. Nitidamente menos inchada, a região apareceu apenas com a pontinha do umbigo em evidência.

"5 dias pós parto", postou a empresária celebrando a volta da região com menos de uma semana da saída do bebê.

Mãe de terceira viagem, após ter tido as duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a apresentadora do SBT mostrou como o recém-nascido gosta de dormir e não acorda, mesmo quando ela fica cutucando e o chamando para mamar. José Leonardo tem encantado ao surgir na maior parte do tempo com os olhinhos fechados.

Na quinta-feira, 12, logo após voltar do hospital por ter sido internada pela piora de sua alergia depois do parto e virose, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.

Antes de ser internada na noite de quarta-feira, 11, a influenciadora mostrou a reação de José Leonardo após mamar. O caçulinha vem encantando com sua fofura e com seus looks personalizados.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã da segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.