Poliana Rocha vai ao médico após descobrir pinta suspeita na mão

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha conta que foi a neta Maria Flor, de dois anos, quem descobriu o sinal em sua mão

Nesta terça-feira, 8, a influencer Poliana Rocha foi ao dermatologista averiguar uma pinta que encontrou em sua mão , Nos stories em seu perfil no Instagram a esposa do cantor Leonardo disse foi a neta, Maria Flor, de dois anos, quem fez a descoberta. No médico, ela recebeu a notícia de que o sinal não apresenta perigo à saúde.

"Apareceu uma pinta na minha mão. Flor que descobriu", contou Poliana, que também é avó de Maria Alice, de três anos, e de José Leonardo, de sete meses.

Ela procurou dois médicos da família, que a acalmaram. "É claro que mostrei para eles (médicos). Nada grave", avisou.

