Após desabafo, Gracyanne usa Samara Pink como peso extra em treino

A musa fitness Gracyanne Barbosa publica vídeo recebendo ajuda da amiga, a empresária Samara Pink, durante os exercícios físicos nesta terça-feira, 8

Nesta terça-feira, 8, a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa usou a influencer e empresária Samara Pink como peso extra para treinar braços e pernas: "Por que vocês demoram tanto na academia? Eu e minha amiga", escreveu na legenda do vídeo, publicado no Instagram.

Recentemente Gracy revelou que está focada em recuperar o físico de antes de entrar no BBB 25. Ela ficou cerca de dois meses confinada no reality da TV Globo. Apesar de treinar todos os dias que podia, ela não pegava tão pesado nos treinos e deixou a alimentação restrita de lado. Antes do BBB, ela comia mais de 40 ovos por dia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🥚 (@graoficial)

Desabafo sobre voltar ao treino

Inclusive, Gracyanne tem desabafado sobre os desafios para ter a mesma disposição para os treinos de antes. Ela ressaltou que não é só uma questão de falta de condicionamento físico, mas de mudança de pensamento.

"Estou aqui na escada, na luta. Hoje eu estava falando com o Cris, personal que me ajuda aqui em São Paulo, que está difícil e não só porque estou sem força e sem condicionamento. É difícil a parte mental. É engraçado que focar no treino, resistir à vontade de desistir quando está doendo, quando está difícil... Tudo isso é um processo mental que estou tendo que fazer de novo na minha cabeça. Muitas vezes no intervalo eu pego o telefone, coisa que eu não fazia antes, ou paro para conversar", assumiu. Confira!

Leia também: Gracyanne desabafa sobre acusação envolvendo Daniele Hypolito: "Acabou o jogo!"