Deborah Secco arrasa em desfile com look futurista. Veja!

Deborah Secco cruzou a passarela do São Paulo Fashion Week usando um look super futurista e com elementos robóticos. Confira!

Nesta terça-feira, 8, aconteceu mais um dia de São Paulo Fashion Week, no shopping JK Iguatemi, localizado em um bairro nobre da capital paulista.

O evento contou com a presença de muitos famosos, entre eles estava Deborah Secco, que desfilou por uma das grifes presentes.

O look da atriz surpreendeu o público. Deborah cruzou a passarela usando uma roupa super futurista e até mesmo com alguns elementos robóticos.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Vida amorosa

Deborah Secco, que recentemente assumiu o namoro com o produtor Dudu Borges, fez algumas revelações sobre sua vida amorosa durante o podcast WOWCast.

"Sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho. Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim. Teve coisas que eu fiz que, claro, foram ruins para mim, mas eu as fiz, não nego quem eu sou. Aprendi com meus erros e sei que vou errar daqui em diante, não sou perfeita", disse ela.

A atriz ainda afirmou que sempre foi muito intensa. "Para mim, Deborah, sempre funcionou em uma temática intensa. Eu me apaixonava perdidamente. Para mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Eu namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas eu namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto. Não consigo ser do momento e fugaz, sou da paixão".

Durante o papo, Deborah também comentou sobre o fato de ter tido vários casamentos. "Tive alguns casamentos e aprendi muito com todos, porque quando você junta, você traz um novo mundo para você. Aquela pessoa cresceu de outra forma, foi criada de outra forma. Talvez o que mais me interesse nessa vida são pessoas diferentes de mim. Por isso que sempre fui muito casamenteira, eu sempre me interessei não só pelo corpo do outro, eu me interesso pelo universo do outro".

