Virginia Fonseca celebra 3 meses do filho, José Leonardo: 'Príncipe da casa'

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao mostrar fotos do ensaio natalino de José Leonardo, realizado para celebrar seus 3 meses

Dia de comemoração na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe! A influenciadora digital usou as redes sociais neste domingo, 8, para compartilhar uma homenagem especial ao filho caçula do casal, José Leonardo, que completa 3 meses de vida.

Em seu Instagram oficial, Virginia publicou algumas fotos fofíssimas do bebê em um ensaio de Natal, realizado no dia em que ela organizou a festinha antecipada de mesversário. Os 3 meses de José Leonardo foram comemorados na mansão em Goiânia dias antes de sua viagem para as Bahamas.

Esbanjando fofura, o herdeiro dos famosos surgiu com roupinhas natalinas e não poupou sorrisos para a câmera. "Hoje o príncipe da casa completa 3 meses de vida!!!! Que Deus abençoe sua vida sempre José Leonardo, lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso!!! Sua mamãe te ama demais e é muito mais feliz depois que te conheceu", escreveu Virginia na legenda da postagem.

Vale lembrar que a apresentadora do SBT desembarcou com a família nas Bahamas na última sexta-feira, 6, para comemorar o aniversário de 59 anos de sua mãe, Margareth Serrão. Virginia Fonseca, que é bastante ativa nas redes sociais, tem compartilhado com os seus quase 52 milhões de seguidores registros da viagem especial.

Mais cedo, a esposa do cantor Zé Felipe, abriu um álbum de fotos de registros da família aproveitando o dia ensolarado no local. Nas imagens, o casal aparece ao lado dos três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, além de Margareth Serrão e dos amigos Hebert Gomes e Lucas Guedez.

Virginia expressa gratidão ao elencar conquistas

No Sabadou do último sábado, 7, a apresentadora Virginia Fonseca respondeu uma pergunta pessoal no quadro 'Se Beber, Não Fale!'. Questionada pelo ator Murilo Rosa sobre qual conquista de sua vida deixou as pessoas impressionadas, a esposa de Zé Felipe foi sincera ao expressar sua gratidão.

Antes que Virginia pudesse responder, Lucas Guedez entrou na brincadeira e comentou que foram os "processos", arrancando gargalhadas dos convidados e da plateia; confira mais detalhes!

