Virginia encanta ao mostrar carinha fofa que José Leonardo faz; veja

Em mais um momento conversando com José Leonardo, Virginia encanta ao mostrar reação do bebê, de dois meses, ao ouvi-la falar; veja

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de dois meses de vida, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta segunda-feira, 11, a empresária gravou o herdeiro logo de manhã e explodiu o fofurômetro ao exibir a reação dele.

Fazendo uma carinha feliz, dando risada enquanto a mãe falava, o caçulinha dos famosos deixou os internautas babando. Dono de bochechas cheias, José Leonardo esbanjou todo seu charme no momento e deixou os seguidores da empresária com vontade de apertá-lo.

"Como pode ser tão príncipe assim?", disse a apresentadora do SBT ao registrar o momento de folga ao lado do herdeiro em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Na última semana, Virginia Fonseca fez o mesversário do bebê com o tema de Power Rangers. Vestido com um macacão do personagem, ele deu outro show de fofura em uma série de fotos. Além dele, Poliana Rocha também ganhou uma festinha especial no mesmo dia.

Filhos de Virginia e Zé Felipe dão show de fofura no Halloween

Os filhos Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, encantaram ao surgirem fantasiados para o Halloween na quinta-feira, 31. Na mansão de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, os pequenos apareceram fantasiados para a data e deram um show de fofura.

As meninas colocaram vestidos de abóbora e adereços na cabeça combinando, já o caçulinha, que completará dois meses nos próximos dias, usou um macacão de monstrinho além de acessórios nos braços. Zé Felipe tirou fotos dos herdeiros e não deixou de mandar para a mamãe, que está em São Paulo cumprindo sua agenda de compromissos. Veja as fotos deles aqui!

