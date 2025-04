Virginia diverte seguidores ao registrar 'conflito' entre José Leonardo e Maria Flor

Nas redes sociais, Virginia Fonseca arrancou risadas ao registrar o caçula, José Leonardo, nervoso com Maria Flor: "Ele fica bravo"

Aproveitando dias de descanso na casa de praia da família, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a influenciadora Virginia Fonseca registrou um momento divertido entre os filhos, José Leonardo, de 6 meses, e Maria Flor, de 2 anos, que acabou arrancando risadas nesta quarta-feira, 2.

Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do caçula brincando em um tapete infantil, enquanto chamava a irmã para segurar sua mão . No entanto, após não conseguir entender o que José queria, Maria Flor soltou sua mão, deixando o pequeno frustrado.

"Ô gente eu tô bravo, me salva, eu tô bravo", narrou Virginia. "Ele fica bravo", complementou na legenda.

Virginia registra 'conflito' entre José Leonardo e Maria Flor. Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca desabafa sobre fase difícil com os filhos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Como as duas meninas mais velhas já vão para a escola, é normal ficarem doentes com mais frequência devido ao contato com outras crianças. Nesta quarta-feira, 2, a digital influencer fez um desabafo sobre essa fase difícil dos pequenos.

"Deixa eu falar um negócio que não me contaram. Quem tem dois filhos ou mais, três, quatro... Primeiro, que tanto de vírus é esse? Eu queria entender que tanto de vírus é esse que existe porque assim, surreal. A Maria Alice, semana passada ela estava com um vírus, sarou. Essa semana já pegou outro. Aí você tem dois filhos ou mais, vai um passando para o outro. Quando você piscou, o outro já pegou de novo. Aí você piscou, o outro sarou e o outro pegou. Fica nisso e você não tem um minuto de paz. Se juntar tudo, dá uns cinco dias sem vírus no mês", brincou ela.

A famosa ainda recebeu mensagem de uma seguidora que está enfrentando o mesmo problema. "Eu tenho seis filhos, o menor com cinco meses. E isso é real, estou vivendo essa fase", disse a internauta. "Mana, como está a sua saúde mental?", respondeu Virginia.

