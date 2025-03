Após alta do filho, Virginia presenteia os funcionários do hospital

A influencer Virginia Fonseca ainda escreveu um bilhete para agradecer à equipe pelos cuidados com José Leonardo, que estava internado com bronquiolite

Após José Leonardo receber alta, a mãe, a influenciadora digital Virginia Fonseca, distribuiu lembrancinhas aos funcionários do Hospital Jutta Pediátrico, em Botafogo, no Rio de Janeiro . A equipe da empresária chegou à unidade com dezenas de sacolas de chocolates a serem entregues aos responsáveis pelo cuidado do bebê, de quase seis meses. Além disso, a esposa do cantor Zé Felipe escreveu um bilhete para os profissionais do local .

"Antes de ir embora, levando lembrancinha para a galera do hospital que cuidou muito bem do Josézinho e de nós. Escrevi também um bilhetinho", compartilhou por meio dos stories de seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 5.

O que aconteceu?

José Leonardo Fonseca estava internado desde o sábado, 1, com bronquiolite, e teve alta nesta manhã. Virginia celebrou a recuperação do pequeno e agradeceu aos funcionários do hospital. "Obrigada por todo cuidado, atenção... serei eternamente grata por terem cuidado do meu filho como se fossem seus. Todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, as copeiras, enfim... todos! Minha eterna gratidão!", disse.

Zé Felipe reflete sobre desafio com internação do filho no carnaval

Após viajar pelo Brasil para cumprir a agenda de shows de carnaval, Zé Felipe desabafou sobre o desafio que a esposa, Virginia Fonseca, enfrentou em ficar hospital com o filho caçula, José Leonardo. O bebê ficou internado por quatro dias após ser diagnosticado com bronquiolite aguda.

Nesta quarta-feira, 5, Zé Felipe refletiu sobre a importância de ter Virginia em sua vida e o quanto ela é uma ótima mãe para seus filhos.

"José teve alta! Estou muito feliz! Deus é bom o tempo todo! Quero agradecer a minha gata, a Virginia, pela mãe que ela é, eu sei o que ela passou com o José internado. Ela não quis externar para não me preocupar mais, porque eu estava aqui trabalhando. Tenho muito orgulho da minha com quem eu casei, da mãe que a Virginia é e dos meus filhos. Se não fosse ela conduzindo toda essa situação, seria muito mais pesado. Meu amor, eu te amo. Você é uma mãe incrível, uma esposa incrível, estamos junto”, disse. Confira!

