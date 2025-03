Atriz que fez Narizinho em Sítio do Picapau conta que passou por cesárea de emergência

Lara Rodrigues, a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, contou que seu filho veio ao mundo por uma cesária de emergência

Lara Rodrigues, a atriz que conquistou o público no início dos anos 2000 como a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, exibido na Globo, está vivendo uma nova fase em sua vida: a maternidade. Seu primeiro filho, Tom, fruto de seu relacionamento com o cinegrafista Lui Azevedo, nasceu no dia 17 de janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, ela falou sobre a chegada do herdeiro.

Ela contou que está feliz com o atual momento de sua vida. "É uma das experiências mais mágicas da minha vida. Esses primeiros meses têm sido maravilhosos. Ele é delicioso, mas, claro, vem todos os desafios da maternidade. Estamos apenas eu e meu marido, sem ajuda, tentando nos entender com esse pequenininho. Tem noites boas e noites ruins", disse.

E completou: "Acho que é um processo de descoberta. Eu me descobrindo como mãe e o casal se descobrindo como família. Na minha família todos estão enlouquecidos, apaixonados por esse neném. Minha mãe me liga e nem quer olhar para minha cara, só pede para ver ele. Tem sido muito especial".

Cesárea de emergência

E a atriz contou que passou por um momento delicado durante o parto e precisou realizar uma cesárea de emergência. "Foram 36 horas de trabalho de parto, uma grande maratona. Fui muito bem assistida por médicos e enfermeiras maravilhosas. No percurso, houve um estresse fetal, e acabou virando uma cesárea de emergência" , relatou.

Além disso , o recém-nascido precisou ficar na UTI. Felizmente, tudo acabou bem. "Isso dá muito nervoso, é super tenso. Ele nasceu, mas tinha aspirado um pouco de líquido, então precisou ficar na UTI neonatal, com máscara de oxigênio. No dia seguinte, já estava ótimo e comigo."

Lara, que é sócia de seu marido, em uma produtora contou sobre sua vida profissional. "Como temos nossa produtora, vou dosando o quanto entro nos projetos e escolhendo em quais participo. Já fiz reunião com ele com cinco dias de vida, mas eram coisas pontuais. Trabalhar de casa traz essa tranquilidade. Meu marido é um grande parceiro, e revezamos as funções. Achar equilíbrio é difícil, mas acho que temos feito um bom trabalho", ponderou.

Ao relembrar sua época como Narizinho, Lara falou sobre o carinho dos fãs. "Esse papel marcou minha vida. Foi meu primeiro trabalho e abriu um milhão de portas, tanto na atuação quanto no audiovisual e na direção. Tenho um lugar muito especial para todo esse tempo em que fui Narizinho. Nunca deixamos de ser uma coisa só. Sou atriz, diretora, empresária e agora mãe".

