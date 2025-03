Sthe Matos exibe fotos inéditas de seu casamento com Kevi Jonny

A influenciadora digital Sthe Matos encantou os seguidores ao mostrar fotos inéditas de seu casamento com o cantor Kevi Jonny

Sthe Matos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para compartilhar fotos inéditas de seu casamento com Kevi Jonny. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista no último dia 17.

Aproveitando o dia de TBT, a influenciadora digital mostrou cliques ao lado do marido e também com seu filho, Apolo, de cinco anos. Ela também mostrou detalhes do local onde aconteceu a celebração do amor deles, decorado com muitas flores.

"Já vale um #tbt desse dia? Recebi essas fotos hoje e da vontade de chorar só de olhar, ficou tudo tão lindo", confessou Sthe na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Um sonho. Tudo tão lindo e cheio de amor", disse uma seguidora. "Tão lindos", escreveu outra. "Que Deus abençoe grandemente essa união!", desejou uma fã. "Uma foto mais linda que a outra", afirmou mais uma.

Kevi Jonny também deixou uma mensagem na publicação da esposa. "Muito feliz de saber que vou viver a vida inteira com você!", declarou o cantor nos comentários.

As primeiras fotos da cerimônia de casamento foram postadas por Sthe em seu perfil nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora digital contou que em breve acontecerá a festa. "'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.' Enfim Casados. A promessa de Deus se cumpriu e o sonho se tornou realidade. Hoje casamos no civil pra Honra e Glória do Senhor!! Que Jesus no abençoe!! Em breve nossa festona", contou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthe (@sthefanematos)

Como foi o pedido de casamento de Sthe Matos?

Em agosto do ano passado, Sthe Matos usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores os detalhes do pedido de casamento. Para dar um próximo passo na relação, Kevi Jonny planejou um momento muito especial em uma praia, com direito a um letreiro com a frase 'casa comigo', helicóptero, flores e fogos de artifício. "Eu vou casar com o amor da minha vida. Obrigada Jesus!! A glória é tua", escreveu a influencer ao mostrar as fotos do pedido. Confira!

Leia também: Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam data de casamento religioso