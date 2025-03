Mãe de Virginia invade sessão de terapia da filha por causa do 'padrasto'

A influencer Virginia Fonseca dá bronca na mãe, Margareth Serrão, após ela invadir a sua sessão de terapia nesta quinta-feira, 20, para falar sobre o namorado

A influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, revelou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que a mãe, Margareth Serrão, invadiu a sua sessão de terapia nesta quinta-feira, 20, para falar sobre o namorado. Após dar uma bronca na matriarca, a jovem contou que ela interrompeu o momento apenas para pedir que a filha ouvisse a nova música do amado, o sanfoneiro Danilo Nascimento .

"Eu estou no meio da terapia e minha mãe entra, falando para eu escutar a música nova do namorado dela. Eu falei: 'Mãe, você não está vendo que eu estou no meio da terapia?' Juro! Olha a hora que ela vem me falar", disse indignada.

Margareth assumiu o relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento em fevereiro. Na ocasião, a mãe de Virginia compartilhou registros com o rapaz e a filha. O músico acabou de lançar a música Conexão com o parceiro de dupla Elky.

Apesar da bronca da filha, Margareth ficou na sala para participar da sessão. A gafe divertiu Virginia e a profissional que a acompanha durante o momento de cuidado com a saúde mental.

Margareth Serrão invade sessão de terapia de Virginia Fonseca para afalar do namorado - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe ganha surpresa de Virginia Fonseca no trabalho

Nesta quarta-feira, 19, Zé Felipe foi supreendido por Virginia Fonseca. Ao iir trabalhar, o artista recebeu uma surpresa da amada e compartilhou em sua rede social o que a empresária fez para agradá-lo.

Depois de receber flores diversas vezes do pai de seus filhos, a apresentadora do SBT resolveu retribuir o carinho fazendo o mesmo. O herdeiro do sertanejo Leonardo então surgiu com várias rosas vermelhas no colo. Confira!

