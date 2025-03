Médica orienta Bia Miranda a ter cuidado na gestação; saiba mais

Em vídeo, a influenciadora Bia Miranda revelou que desejava fazer o exame durante a gestação, mas recebeu a orientação médica para adiá-lo

A influenciadora Bia Miranda, de 20 anos, que está grávida de uma menina chamada Maysha, decidiu que realizará um exame de DNA para confirmar a paternidade e assegurar que a filha é fruto de seu relacionamento com Samuel Santanna, conhecido como Gato Preto.

Em suas redes sociais, Bia compartilhou com seus seguidores que inicialmente planejava fazer o teste de paternidade antes do nascimento da filha, mas, devido a riscos, optou por aguardar. "Tem risco da Maysha não sobreviver. A gente foi na médica agora e ela falou pra esperar nascer pelo menos. Quando nasce, eles já tiram o sangue da criança e já pode mandar pro laboratório pra fazer o exame" , revelou.

O influenciador afirmou que tomará providências judiciais contra aqueles que estão contestando a paternidade da criança. "Vamos fazer o DNA e vamos sair processando todo mundo que está falando que o filho não é meu. Vocês ficam brincando com essas coisas aí, quando chegar os processos aí em suas casas não se preocupem não, é mixaria", contou.

"Todo mundo que tá postando, merdinha, pode esperar que o processo de vocês tá chegando. Igual aquela vidente, aquela vidente vai ser a primeira", completou Bia. "Aquela louca que está falando coisa sem cabimento. Cuidado! Só o processinho, tome!", terminou Samuel.

Dj Buarque comemora 9 meses da filha

DJ Buarque organizou uma festinha temática na última quarta-feira, 5, para celebrar a chegada dos 9 meses de vida do filhoKaleb. O pequeno é fruto de seu antigo relacionamento com a ex-A Fazenda Bia Miranda.

Por meio das redes sociais, o músico compartilhou com os seguidores alguns registros especiais do evento do bebê, que desta vez contou com o tema do Homem Aranha. Nas imagens, é possível ver detalhes da decoração caprichada com diversos balões nas cores azul e vermelho e uma imagem do super-herói de fundo.

