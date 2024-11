Viih Tube conta como Lua está convivendo com Ravi: 'Essas coisas'

Após alguns dias da chegada de Ravi em casa, Viih Tube conta como Lua está agindo com a chegada do irmão caçula em sua rotina

Após alguns dias da chegada de Ravi em casa, a influenciadora digital Viih Tube contou como está a relação da primogênita Lua, de um ano, com o irmão mais novo. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a empresária comentou que eles continuam se relacionando muito bem.

Após postar um momento fofo da herdeira com o bebê recém-chegado, a ex-BBB disse que a primogênita está tratando Ravi como se fosse sua boneca. A esposa de Eliezer então detalhou como ela age com o irmão.

"Até agora foi só carinho com ele, ela gosta de brincar com ele como se fosse a boneca dela, querendo que coloque no berço, que finja que tá limpando coco, essas coisas", compartilhou sobre a menina não ter ciúmes dele.

É bom lembrar que Ravi nasceu nesta segunda-feira, 11, por uma cesária de emergência após a mamãe ficar cerca de 19 horas em trabalho de parto. A influenciadora digital estudou bastante e buscou até o último instante um parto normal. No último sábado, 16, eles deixaram o hospital após a mamãe ter alta da UTI.

Mais filhos? Viih Tube confessa sobre casamento e revela planos com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 24, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um deles questionou se ela pretende ter mais filhos.

Ela, que recentemente deu à luz seu segundo filho, Ravi, e também é mãe de Lua, de 1 ano, frutos de seu relacionamento com o influenciador digital Eliezer, contou que no momento tem outros planos para sua família.

"Não, talvez daqui a muitos anos. Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos. Quero fazer viagens de casal, eu e Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje. E quero organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também", disse.

