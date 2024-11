Após ser internada na UTI, Viih Tube celebra alta hospitalar

Após ser internada na UTI por complicações pós parto, Viih Tube recebeu alta e celebrou a boa notícia em suas redes sociais

Três dias após dar à luz ao seu segundo filho Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer, Viih Tube precisou fazer uma transfusão de sangue e foi internada na UTI. O casal também tem Lua, de um ano.

Neste sábado, 16, a digital influencer teve alta e celebrou a notícia nas redes sociais. Em seu Instagram Stories, Viih Tube mostrou uma foto do filho caçula na cadeirinha do carro, já pronto para ir para casa.

"Estamos indo para casa. Obrigada, meu Deus. Obrigada a equipe médica que eu sei que foi você que preparou para mim desde o início, cuidando das mãos de cada um sobre mim. Eu sentia você em todos os momentos, Deus. Eu sabia que eu não estava desamparada", escreveu ela.

Em seguida, a famosa afirmou que em breve pretende contar com mais detalhes tudo que aconteceu. "Foram muitas coisas que aconteceram, assim que eu me sentir bem venho aqui falar com vocês. Mas de início queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva. E já já venho também agradecer meus médicos, enfermeiros, pediatra, doula, fisio, todos".

Eliezer também celebrou a notícia e posou com o filho já em casa. Ravi esbanjou fofura ao surgir com um look todo vermelho.

Sinal poderoso

Viih Tube precisou ser internada na UTI após dar à luz Ravi, seu segundo filho fruto da relação com Eliezer. Desde então, fãs e internautas estão desejando uma recuperação rápida para a influenciadora e acabaram encontrando um sinal poderoso em uma das fotos dela, que também é mãe de Lua (1).

"Mais alguém viu a imagem de uma leoa na barriga dela na oitava foto?", questionou uma internauta na publicação em que Viih Tube mostra alguns cliques do parto do filho caçula. "Eu vi também", concordou uma. "Ela está sendo uma mãe leoa. É nítido que Deus está com ela, e ela vai sair dessa", apontou uma segunda. "Isso quer dizer que ela é uma mãe leoa", escreveu ainda uma terceira fã.

Além de ser um mamífero poderoso, a leoa também é um grande símbolo de poder feminino, garra e coragem. Mães que são consideradas leoas pela sociedade costumam ser cuidadosas e protetoras em relação aos filhos, além de serem corajosas e fortes quando colocadas em frente às adversidades.

